Бывший владелец фабрики «Меньшевик» задержан в Москве

Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор предприятия Илья Аверьянов задержан, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Аверьянова задержали «на территории организации, расположенной на улице Правды», и доставили в «органы Следственного комитета для проведения следственных действий», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

«Меньшевик» с 2010 года ведет судебные тяжбы из-за многомиллионного долга.