Стала известна суть судебных тяжб вокруг фабрики «Меньшевик»

Московская кондитерская фабрика (КФ) «Меньшевик», в которой в среду экс-директор Илья Аверьянов открыл стрельбу, с 2010 года ведет судебные тяжбы из-за многомиллионного долга и уже потеряла два корпуса предприятия по улице Иловайской, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Последний иск о банкротстве против КФ «Меньшевик» был принят 4 декабря 2017 года от физического лица - Шамсутдина Раджабова, который является совладельцем ООО «Денэм холл» (38,7%) и ООО «ДХА» (40%). Всего в картотеке 10 дел между «Денэм холл» и ДХА против «Меньшевика» с 2010 по 2017 год. Также компании Раджабова выступали третьим лицом по иску «Меньшевика» к Даниловскому отделению судебных приставов Москвы, передает ТАСС.

ДХА и «Денэм холл» требовали от «Меньшевика» освободить 1 и 2 корпуса дома 20 на улице Иловайская, где располагается фабрика.

Тяжбы начались с требования «Денэм холл» вернуть долг в 68 млн рублей. В 2013 году было заключено мировое соглашение – компании Аверьянова должны были вернуть 70 млн рублей кредитору, а также платить проценты в 30% годовых до момента полного погашения займа.

Под обеспечение этого мирового соглашения компании Аверьянова ЗАО «Регион 101» и «КФ Меньшевик» заложили первый и второй корпуса дома 20 по улице Иловайской. В 2014 году судебный пристав передал здания как нереализованное на торгах имущество «Денэм холл», затем они были переданы ДХА.

Но управление Росреестра по Москве отказалось регистрировать право собственности ДХА на эти здания в 2015 году из-за несоответствия в характеристиках этих домов в государственных базах данных. В июне 2016 года Арбитражный суд признал неправомерными действия Росреестра и обязал его узаконить права ДХА на эту недвижимость. Росреестр и «Меньшевик» попытались оспорить решение.

Ранее сообщалось, что перед стрельбой на фабрику «Меньшевик» пришли приставы для взыскания долгов.

В среду утром Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.

Позже стало известно, что он мог покинуть здание предприятия. Для его задержания в Москве объявлен план «Сирена».