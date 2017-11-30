В здании на юго-востоке Москвы открыта стрельба

Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, один человек погиб, сообщили в столичном главке.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Между тем, как сообщает Telegram-канал Mash, стрельбу открыл руководитель фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов из-за серьезных долгов. В то же время еще одни источник сообщает, что стрельбу открыл бывший собственник фабрики. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», - сказал источник.

Сообщается также о троих раненых и одном погибшем. Кроме того, установлена личность погибшего в перестрелке на фабрике «Меньшевик» - это 31-летний Алексей Костиков.

Полиция оцепила здание фабрики, где ее директор удерживает заложников и не пускает силовиков к раненым. По информации канала, директор «Меньшевика» вооружен карабином «Сайга».

На место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов.

18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик».

Помимо этого директор этого предприятия дважды судился со Службой судебных приставов Москвы, требуя признать их действия незаконными – они пытались забрать долги на несколько миллионов рублей.