СОБР и ОМОН направлены на место предполагаемого захвата заложников в Москве

На место предполагаемого захвата заложников в здании фабрики «Меньшевик» в Москве направлены подразделения СОБРа и ОМОНа, сообщил источник в экстренных службах.

«К месту направлены подразделения спецназа и ОМОН», – сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, один человек погиб. По некоторым данным, несколько человек взяты в заложники.

В настоящее время полиция пытается установить контакт для переговоров со злоумышленником, передает РИА «Новости».

На место перестрелки приехал глава полиции Москвы генерал Олег Баранов.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что полицейские разыскивают злоумышленника, который в ходе конфликта убил из пистолета своего конкурента по бизнесу. По словам источника, подозреваемым в стрельбе является директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов.

«Сегодня утром на улице Иловайской, дом 20, корпус 1 между двумя мужчинами произошел имущественный спор из-за хозяйствующих субъектов. В результате чего один из них причинил огнестрельное ранение из неустановленного пистолета своему оппоненту, который скончался на месте», – сказали в МВД.

В то же время еще одни источник сообщает, что стрельбу открыл бывший собственник фабрики. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», – сказал источник.

Аверьянов вооружен карабином «Сайга».

Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция оцепила территорию фабрики «Меньшевик» в Москве. Директор фабрики продолжает удерживать заложников и отказывается подпускать полицию к раненым. Точное их количество неизвестно, но очевидцы сообщают как минимум о троих.

Кроме того, установлена личность погибшего в перестрелке на фабрике «Меньшевик» – это 31-летний сотрудник службы безопасности Алексей Костиков (по другим источникам –Осипов). Он первым попытался остановить своего руководителя.

Среди раненых могут быть несколько сотрудников Службы судебных приставов Москвы – стрельба началась после того, как они вместе с кредитором пришли изымать долги у главы «Меньшевика».

Помимо стрельбы по своим посетителям, директор фабрики «Меньшевик» открыл огонь по прохожим на улице из окна. На данный момент в полицию уже обратились по меньшей мере 10 человек, которым пришлось прятаться от стрелка.

18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик».

Помимо этого директор этого предприятия дважды судился со Службой судебных приставов Москвы, требуя признать их действия незаконными – они пытались забрать долги на несколько миллионов рублей.