Перед стрельбой на фабрику «Меньшевик» пришли приставы

Приставы в среду перед началом стрельбы проводили на фабрике «Меньшевик» исполнительные действия по взысканию более 3,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

В пресс-службе сообщили, что на фабрику прибыли пристав-исполнитель, три сотрудника группы быстрого реагирования УФССП по Москве, а также представитель взыскателя и двое понятых, передает ТАСС.

Ранее юрист, представляющий интересы фабрики «Меньшевик» и ее экс-владельца Ильи Аверьянова, заявил, что причиной ЧП на предприятии стал корпоративный конфликт.

В среду утром Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие. Бывшие подчиненные, в то же время, утверждают, что экс-директор занесен в черные списки работодателей.

Полиция не обнаружила в здании фабрики Аверьянова, он мог покинуть предприятия. Для его задержания в Москве объявлен план «Сирена».