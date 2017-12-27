Адвокат бывшего владельца «Меньшевика» назвал причины стрельбы на фабрике

Гендиректор юридической компании, представляющей интересы фабрики «Меньшевик» и ее экс-владельца Ильи Аверьянова, Тимур Батиралиев, рассказал, что причиной ЧП на предприятии стал корпоративный конфликт.

«Мы работаем с Аверьяновым почти два года. За это время активно отстаиваем его интересы в корпоративном споре с различными группировками лиц, которые пытаются незаконного отнять у него собственность», – цитирует Батиралиева телеканал РЕН.

Юрист предположил. что «оппоненты задействуют самые различные рычаги воздействия – административные, силовые, чтобы Аверьянов сдал территорию предприятия и позволил группировке захватить собственность».

«Формально конфликт возник из-за двух зданий стоимостью в полтора миллиарда рублей и земельного участка», – добавил Батиралиев.

По его словам в среду утром Аверьянов сообщил ему, что на предприятии происходит попытка рейдерского захвата с участием порядка 10 вооруженных человек.

«Можно сказать, что я зашел внутрь. Убитого не видел, начали выбегать сотрудники с криками, попросили всех выйти с территории. С Аверьяновым мы внутри не встречались, вели переговоры по телефону», – продолжал Батиралиев.

Далее он предположил, что «там было несколько стреляющих, не только он (Аверьянов, – прим. ВЗГЛЯД)».

В среду утром сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Позднее стало известно, что стрельбу устроил Илья Аверьянов, который заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие, однако его бывшие подчиненные заявили, что экс-директор занесен в черные списки работодателей.

Полиция обыскивала здание фабрики «Меньшевик», но Аверьянова не нашли. Сообщалось, что он мог покинуть здание предприятия. Для его задержания в Москве объявлен план «Сирена».