Бывшие сотрудники фабрики «Меньшевик» дали характеристику своему руководителю

Фабрика «Меньшевик», бывший владелец которой - Илья Аверьянов - в среду открыл стрельбу по прохожим и судебным приставам, уже давно занесен в «черные списки» работодателей, сообщают его бывшие подчиненные.

Как пишет издание Life, бывшие сотрудники фабрики оставляют в Сети негативные отзывы о порядках на предприятии и отношении руководства к сотрудникам.

«ЛЮДИ! Не приходите даже на собеседование в «КФ Меньшевик» и «Регион 101». Это не просто кадалово, это помет маньяков садистов. Аверьянов Илья Иванович и его сестра Аверьянова Екатерина Ивановна сами заработать мозгами и руками денег не могут, поэтому издеваются и глумятся над теми, кто пока ещё работает», – говорится в одном из отзывов (авторские орфография и пунктуация сохранены).

По утверждению написавшего отзыв, «как только работник пишет заявление об увольнении, Аверьянов И.И. тут же кричит «чтобы все убирались в колхоз, раз работать у нелюдей не можете» и заработанные деньги сотрудником оставляют себе, вернее своей сестре – Аверьяновой Екатерине Ивановне».

«За время моей работы (5 месяцев) трижды сменился состав слесарей, электриков, операторов котельной. Время работы рабочих и ИТР от 1 дня (кто умный) до 2-х месяцев. Первую парочку зарплат вам могут выдать вовремя, дальше пойдут подачки по пятницам, после подачи заявления на увольнение простите этой конторе всё, что вам не отдали (из 5 месяцев работы я получил за 2,5). Хотите экстрима Хотите экстрима Хотите экстрима – добро пожаловать», – говорится в другом отзыве.

«Я знаю, что люди неоднократно обращались с жалобами на этого подонка в различные инстанции, в т.ч. в Генеральную Прокуратуру и ФСБ, а результат? Результат нулевой! В чем причина, объяснять не хочу и не буду. Надеюсь, все это прекрасно понимают. Скажу одно: единственный способ решения проблемы – физическое устранение И.И. и Е.И. Аверьяновых. Пусть это очень жестоко, но справедливо!», – передает издание отзыв обманутого человека.

«Дело в том, что так называемая Кондитерская Фабрика «Меньшевик» имеет много названий (она же раньше называлась БДЛ-Холдинг, ее же сейчас иногда Аверьянов Илья Иванович для маскировки называет Регион 101 и у нее еще есть много других названий. Люди, будьте бдительны, не повторяйте чужих ошибок и не попадайте в этот лохотрон!» – написал один из бывших работников фабрики. (Орфография и пунктуация авторов сохранены.)

Бывший сотрудник столичной фабрики «Меньшевик» рассказал, что не удивился произошедшему инциденту.

«Не удивлен, что он до такого дошел, он жил там, на заводе, как божок в своем мирке, рабочим подкидывая исключительно на еду, чтоб даже сбежать не на что было. Я устроился туда сисадмином, зарплата платилась крайне редко и не столько, сколько обещалось, там все были в таком положении, естественно, из-за этого я лишился жилья, потому что не мог за него платить, пришлось переехать в типа общагу на заводе, бетонные стены и все в этом духе. Год я там продержался или около того, потом просто сбежал. Долги по зарплате остались огромные. Люди и съехать-то оттуда не могли, потому что на пропускной тупо не выпускали с баулами. На «Меньшивике» было весело», – передает «РЕН-ТВ» слова мужчины

Напомним, в среду утром экс-владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Сейчас, по данным правоохранителей, он оказывает активное сопротивление.

Бывший хозяин московской фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу на предприятии, утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили.