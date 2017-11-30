Экс-владелец фабрики «Меньшевик» объяснил причину стрельбы

Бывший хозяин московской фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу на предприятии, утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили.

Как сообщил директор «Меньшевика» Business FM, он забаррикадировался на территории предприятия. По данным радиостанции, подозреваемого зовут Илья Аверьянов.



«У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь... Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом – с пистолетами, с оружием», – рассказал он.



Директор заявил, что у него при себе было оружие, и он «одного застрелил, к сожалению».



«Вот такая вот история... Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил», – заявил мужчина.

При этом, как отмечает РИА «Новости», арбитражный суд Москвы должен 18 января рассмотреть заявление о банкротстве фабрики «Меньшевик».

С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

Суд обязал представителей фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

По данным столичного главка СК РФ, бывший хозяин фабрики устроил стрельбу, «вступив в словесный конфликт» с нынешним руководством предприятия. В настоящее время, как указывают в ГСУСК, «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».



Сообщается также, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Сейчас, по данным правоохранителей, он оказывает активное сопротивление.