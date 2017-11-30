Вооруженный экс-директор «Меньшевика» мог покинуть территорию фабрики

Правоохранители не исключают, что бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, который в среду утром открыл на предприятии стрельбу из карабина «Сайга», покинул здание фабрики, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полиция отрабатывает версию того, что Илья Аверьянов уже покинул зону оцепления и сейчас скрывается где-то в окрестностях», – передает Telegram-канал Mash.

В частности, на территории фабрики расположены два здания-пятиэтажки, которые соединены подземным переходом. Полиция подозревает, что именно по нему Аверьянов перешел из одного корпуса в другой, после чего сумел скрыться.

Теперь правоохранители намерены устанавливать местонахождение Аверьянова по сигналу с мобильного телефона.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

При этом Аверьянов утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили. В то же время бывшие подчиненные Аверьянова говорят, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.

Позже полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик».