Полиция вошла в здание фабрики «Меньшевик» в Москве, где бывший директор устроил стрельбу, пока никаких выстрелов не слышно, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Полиция вошла в здание, преступника разыскивают», – сказал источник РИА «Новости».

На месте находится множество полицейских, машин скорой помощи, один автомобиль СК России.

В ГУ МВД Москвы подтвердили, что полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики, добавив, что проводится «зачистка».

Начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов заявил, что «спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено».

Вместе с тем «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что два человека выведены из здания фабрики «Меньшевик». На видеотрансляции видно, как правоохранители вывели из здания двух женщин.

Тем временем прокурор Москвы Владимир Чуриков взял под личный контроль ситуацию на фабрике «Меньшевик», передает ТАСС.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире радиостанции «Говорит Москва», Аверьянов несколько раз обращался в прокуратуру с заявлениями о том, «что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес».

«Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес. Мы ведем работу по защите законности в любой сфере бизнеса. Он обращался в рамках своих полномочий, мы отправляли материалы для повторного рассмотрения для возможного возбуждения уголовного дела», – сообщил он.

Напомним, в среду утром директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании предприятия, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Сейчас, по данным правоохранителей, он оказывает активное сопротивление.

При этом Аверьянов утверждает, что предприятие у него «отобрали» и намеренно разорили. В то же время бывшие подчиненные Аверьянова говорят, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.