В Москве для задержания экс-директора фабрики «Меньшевик» объявлен план «Сирена»

В столице объявлен план «Сирена», который направлен на поиск и задержание экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, открывшего стрельбу, сообщил источник.

Полицейские в Москве получили ориентировку с фотографией Аверьянова, передает РИА «Новости».

В среду утром Илья Аверьянов открыл стрельбу из карабина «Сайга» в здании фабрики, погиб один человек. Он утверждает, что у него «отобрали» предприятие и намеренно разорили, но бывшие подчиненные Аверьянова заявили, что он уже давно занесен в «черные списки» работодателей.

Полиция обыскивала здание фабрики «Меньшевик» в Москве, но бывшего директора предприятия не обнаружили. Не исключалось, что он покинул здание фабрики.