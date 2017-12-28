Суд арестовал экс-директора «Меньшевика»

Пресненский суд Москвы избрал бывшему руководителю фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Согласно озвученному судьей Еленой Абрамовой решению, Аверьянов останется за решеткой как минимум до 27 февраля 2018 года, передает РИА «Новости».

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

Аверьянов был задержан в ночь со среды на четверг после почти суток, проведенных в бегах.

Накануне бывший директор устроил стрельбу в здании фабрики, смертельно ранив охранника, после чего скрылся. Аверьянов заявил, что на преступление его толкнул «рейдерский захват» его предприятия. В четверг было распространено заявление бизнесмена, в котором тот заявил о намерении создать «православную «Аль-Каиду».