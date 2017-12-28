Экс-владелец фабрики «Меньшевик» заявил о намерении создать «русскую Аль-Каиду»

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов заявил, что собирается создать православную организацию по примеру ультрарадикальной террористической организации «Аль-Каида».

«Я сделаю русскую «Аль-Каиду»! Только это не будет террористическая организация, а будет святая православная организация, которая будет защищать русскую землю от подонков», – заявил Аверьянов. Аудиозапись завления опубликована в Telegram-канале Mash.

Аверьянов назвал свое предупреждение «политическим заявлением».

Устроивший стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директор предприятия Илья Аверьянов был задержан в ночь со среды на четверг.

Напомним, в среду Аверьянов открыл стрельбу в здании фабрики, погиб один человек. Он заявлял, что у него «отобрали» и намеренно разорили предприятие.