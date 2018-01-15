В Перми объяснили проход участника поножовщины в школу без пропуска

Бывший ученик, участник поножовщины в пермской школе, попал в школу, сказав на входе, что забыл пропуск, сообщила пресс-секретарь губернатора Пермского края Дарья Левченко.

«У одного мальчика был пропуск действующий, второго охранник записала в журнал посетителей, он сказал, что забыл пропуск», – передает РИА «Новости» слова Левченко, не уточнившей, какое ЧОП охраняет школу.

Напомним, по версии СК, резня в школе началась после драки двух подростков на ножах, которых попытались разнять педагоги и другие ученики. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

По данным СМИ, резню организовал 16-летний бывший ученик Лев Биджаков вместе со своим другом.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал воздержаться от «любительских» комментариев по поводу резни в пермской школе и посоветовал дождаться итогов расследования.