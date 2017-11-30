Власти Москвы объяснили декабрьские ДТП с автобусами человеческим фактором

Человеческий фактор мог стать причиной двух ДТП с автобусами, случившихся в Москве в конце декабря, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов сообщил, что в автобусе «предусмотрено как минимум три» способа остановки, и «возникает вопрос, были ли они использованы».

«Мое личное мнение и мнение наших специалистов: оба этих происшествия связаны с человеческим фактором», – сказал он в интервью газете «Коммерсант», отметив, что «эти случаи будут досконально разобраны».

Заммэра Москвы по вопросам транспорта подчеркнул, что количество ДТП с участием городского транспорта в столице снизилось почти на 30% с 2010 года, однако контроль за техническим состоянием пассажирского транспорта и работа с водителями будет усиливаться.

Ликсутов также пояснил, что бетонные блоки, которые были установлены в Москве около остановок и переходов, не связаны с произошедшими ДТП: это часть мер по усилению безопасности на время рождественских и новогодних праздников.

Напомним, перед Новым годом в Москве произошли два ДТП с участием автобусов: 25 декабря, когда автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, и 29 декабря, когда автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе столицы.

Власти Москвы заявили, что въехавший в переход автобус перед рейсом был исправен, как и тормоза наехавшего на остановку автобуса.