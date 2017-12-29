Власти Москвы заявили об исправности тормозов наехавшего на остановку автобуса

Рулевое управление и тормозная система автобуса, который врезался в остановку у станции метро «Сходненская» были в исправном состоянии, сообщает Департамент транспорта Москвы со ссылкой на проверку Мосгортранса.

«Предварительная проверка, проведенная Мосгортрансом, показала, что тормозная система и рулевое управление в норме», – сообщает департамент в Twitter.

Ранее в пятницу сообщалось, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку у метро «Сходненская» на северо-западе Москвы после того, как попытался уйти от столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением.

В пятницу рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе Москвы. Полиция сообщала, что пострадали три человека, двух удалось реанимировать медикам

В понедельник в Москве произошла еще одна трагедия с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли пять человек, около 15 человек получили травмы.

После ДТП у метро «Славянский бульвар» все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в Москве проверили по поручению мэра города Сергея Собянина и признали исправными.