Полиция уточнила данные о пострадавших в ДТП с автобусом у метро «Сходненская» в Москве

Московские правоохранители подтвердили ДТП с автобусом у метро «Сходненская» на северо-западе российской столицы, отметив, что, по предварительным данным, пострадали три человека.

«По уточненной информации, пострадали три человека, двух удалось реанимировать медикам», – сказал источник ТАСС.

Таким образом в ГУ МВД по Москве не подтвердили информацию о погибших, передает РИА «Новости».

В пятницу рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе Москвы.

В понедельник в Москве произошла еще одна трагедия с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли пять человек, около 15 человек получили травмы.

После этой аварии все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в Москве проверили по поручению мэра города Сергея Собянина и признали исправными.