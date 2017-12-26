Московские автобусы проверили после аварии в переходе

Все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в Москве проверили после аварии на западе столицы по поручению мэра города Сергея Собянина, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«По поручению мэра Москвы организована внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве – это ГУП «Мосгортранс» и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. На балансе этих предприятий более восьми тысяч автобусов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что проверку всех 8 тыс. автобусов закончили к пяти утра.

Напомним, пассажирский автобус въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Водитель автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».