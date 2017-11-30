Автобус вылетел на остановку общественного транспорта в Москве, есть жертвы

Рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта на Сходненской улице на северо-западе Москвы, погибли два человека, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Сходненская, 37, автобус наехал на остановку общественного транспорта», – сказал источник ТАСС.

Два человека погибли, на место происшествия выехали правоохранители.

В понедельник в Москве произошла еще одна трагедия с участием автобуса, который въехал в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре. Погибли пять человек, около 15 человек получили травмы.

В «Группе ГАЗ» сообщили, что водитель, по предварительной информации, «не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем».

После этой аварии все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в Москве проверили по поручению мэра города Сергея Собянина и признали исправными.