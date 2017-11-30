Названа причина ДТП у метро «Сходненская»

Водитель рейсового автобуса въехал в остановку у метро «Сходненская» на северо-западе Москвы после того, как попытался уйти от столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта», – сообщили в ГУ МВД по Москве, передает ТАСС.

Вместе с тем департамент транспорта столицы сообщает, что автобус совершил наезд на остановку после того, как в него, по предварительным данным, врезался автомобиль.

«Водитель автобуса – 60-го года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя», – отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что у водителя автобуса нет ни одного нарушения ПДД с 2015 года.

Сам водитель автобуса объяснил Telegram-каналу Mash, что его подрезал другой автомобиль. «Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей», – рассказал мужчина.

При наезде автобус полностью снес остановку, вокруг лежат осколки разбившегося стекла. Место аварии оцеплено сотрудниками полиции, работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, пострадали три человека.