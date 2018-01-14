СК возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма на Украине

Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма на Украине, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы не можем оставаться безразличными к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины», - подчеркнул Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Он напомнил, что украинские националисты осквернили памятники в городе Глиняны Львовской области и в Новомосковске Днепропетровской области.

В связи с этим, по словам Бастрыкина, Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма», устанавливаются обстоятельства этих преступлений.

Статья 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») была введена в российский УК в мае 2014 года и предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений, установленных этим приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. По российскому УК она грозит наказанием от штрафа до лишения свободы сроком до трех лет, а в случае использования служебного положения или распространения ложных сведений через СМИ предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

В начале января глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшие в понедельник на Украине факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, заявил о необходимости добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма.