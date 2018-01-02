Аксенов призвал признать преступным украинский нацизм

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшие в понедельник на Украине факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, заявил о необходимости добиваться международного признания преступного характера идеологии украинского нацизма.

«Чем больше обнародуется документальных свидетельств о преступлениях бандеровщины, тем больше беснуются украинские нацисты. И тем больше усилий прилагает киевский режим для увековечения памяти палача и убийцы, виновного в геноциде сотен тысяч мирных людей... Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», – передает ТАСС слова Аксенова.

Он отметил, что оснований для этого «более чем достаточно» и напомнил, что парламент Польши признал Волынскую резню 1943 года геноцидом против поляков, совершенным украинскими националистами.

По его словам, оснований для этого "более чем достаточно". Так, например, напомнил Аксенов, парламент Польши признал Волынскую резню 1943 года геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков.

Кроме того, Генеральная ассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма. «Эту резолюцию поддерживает подавляющее большинство стран-членов ООН. Против голосуют Украина и США», – заявил Аксенов.

Он отметил, что большинство участников нацистских шествий закрывают лица «намордниками».

«Они знают, что подавляющее большинство жителей Украины их ненавидит. А значит, этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», – заявил глава Крыма.

В центре Киева 1 января прошло факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры, сообщилт телеканал «112 Украина».

Акция на площади Независимости собрала около 1 тыс.человек, некоторые из которых пришли с зажженными факелами. Среди собравшихся были представители ультраправых движений и сторонники партии «Свобода», передает РИА «Новости». Марш проходил под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!».

Напомним, Соединенные Штаты и Украина оказались единственными странами, которые на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН выступили против принятия резолюции о борьбе с героизацией нацизма.