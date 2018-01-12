На занятиях самбо в Мурманской области умер восьмилетний ребенок

Во время тренировки по самбо в школе города Кировска Мурманской области мальчику 2009 года рождения стало плохо, после чего он скончался, сообщила старший помощник прокурора региона Анжелика Черногубова.

Отмечется, что в пятницу около 18.00 мск ребенок почувствовал себя плохо во время подтягивания на турнике в секции по самбо, передает РИА «Новости».

«Ему вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда бригады», – сообщила Черногубова.

У ребенка, по предварительной информации, имелись все необходимые медицинские документы, позволявшие заниматься в секции.

Напомним, в октябре во время урока физкультуры в одной из школ Красноярска скончался десятилетний мальчик.

Как заявляла министр образования и науки Ольга Васильева, в России на уроках физкультуры за 2016-2017 год погибли 211 школьников. Вице-премьер Виталий Мутко пообещал заняться решением этой проблемы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в ситуации.