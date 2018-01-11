США решили направить в Европу танковую бригаду

Летом 2018 года США направят в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав первой кавалерийской дивизии в рамках ротации своих сил в Европе, сообщила миссия США при НАТО.

«Американская армия направит в Европу летом 2018 года первую танковую бригаду, входящую в состав первой кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе, в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve», – цитирует заявлние миссии ТАСС.

Операцию Atlantic Resolve США запустили в апреле 2014 года с целью «восстановления уверенности» государств Восточной Европы, после вхождения Крыма в состав России. В ходе операции сухопутные силы США участвуют в маневрах на территории Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и стран Балтии.

Напомним, в июне в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США «Портер» (USS Porter DDG 78) в рамках поддержки операции Atlantic Resolve. В Москве заявляли, что заход американских кораблей в Черное море приведет к мерам ответного планирования Москвы.

В конце мая постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Черное море никогда не превратится в «натовское озеро».