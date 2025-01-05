В Абхазии объявили траур после гибели детей в пожаре

В Абхазии 6 января объявлен траур из-за гибели пятерых детей в пожаре

Tекст: Денис Тельманов

В Абхазии 6 января пройдет траур, сообщает РИА «Новости». Это решение принято в связи с гибелью пятерых детей при пожаре. Трагедия произошла в селе Папанырхуа Галского района.



Пожар возник в частном доме, где проживала семья Чолария. Огонь стремительно охватил дом, и детей спасти не удалось. Самому младшему из них было всего четыре месяца. По предварительным данным, причиной возгорания стало ошибочное использование бензина вместо керосина при растопке печи бабушкой детей.

В день траура во всех государственных учреждениях будут приспущены флаги. В стране отменят развлекательные мероприятия и передачи на телевидении и радио. Указ об объявлении траура подписал и.о. президента Бадра Гунба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на продовольственном рынке в Чжанцзякоу в Китае произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и 15 человек пострадали. В Хабаровском крае, в окрестностях села Владимировка, сгорело придорожное кафе «Уют», обошлось без пострадавших, так как посетители и персонал успели покинуть здание до прибытия пожарных.

