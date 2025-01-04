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В Китае восемь человек погибли при пожаре на рынке
В Китае восемь человек погибли и 15 пострадали при пожаре на рынке в Чжанцзякоу
На продовольственном рынке в Чжанцзякоу в Китае произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек и 15 человек пострадали, сообщили местные власти.
В городе Чжанцзякоу на севере Китая произошел пожар на продовольственном рынке. Инцидент случился в субботу, в 8:40 утра по местному времени. Огонь был потушен к 10:10, а спасательные операции завершились в 12:50, передает РИА «Новости».
В результате пожара погибли восемь человек и 15 получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу и, как отметили местные власти, их состояние не угрожает жизни.
Ранее в результате взрыва на складе с пиротехникой у контрольно-пропускного пункта «Баграташен» на армяно-грузинской границе пострадали несколько человек.