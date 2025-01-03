Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
При пожаре на границе Армении и Грузии пострадали три человека
На складе с пиротехникой у контрольно-пропускного пункта «Баграташен» на армяно-грузинской границе пострадали несколько человек, сообщили в МВД Армении.
Возгорание произошло утром 3 января, сигнал о нем поступил в 11.43 мск, пострадали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение армянского ведомства.
На место происшествия прибыли пожарные отряды, которые приступили к тушению. Огонь удалось локализовать в 13.24 мск, а полностью потушить в 15.18 мск.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Причины возгорания не уточняются.
Летом на газозаправочной станции на трассе Ереван – Сева произошел взрыв, в результате которого получили ранения пять человек.