При пожаре на границе Армении и Грузии пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Возгорание произошло утром 3 января, сигнал о нем поступил в 11.43 мск, пострадали три человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение армянского ведомства.

На место происшествия прибыли пожарные отряды, которые приступили к тушению. Огонь удалось локализовать в 13.24 мск, а полностью потушить в 15.18 мск.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Причины возгорания не уточняются.

Летом на газозаправочной станции на трассе Ереван – Сева произошел взрыв, в результате которого получили ранения пять человек.