  • Новость часаРоссийская армия уничтожила более 1400 военнослужащих ВСУ за сутки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Франция жалуется на «устрашающее поведение России»
    Эксперт объяснил значение российских ударов по украинскому заводу «Мотор Сич» и КБ «Луч»
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    Вучич обвинил Запад в попытке цветной революции в Сербии
    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий
    Жительница Курской области сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей
    Польша получила первую партию новейших танков Abrams
    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Избиратели Трампа сделали Америку снова двуполой

    Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    19 января 2025, 11:32 • Новости дня

    В Словакии заявили о 70 млрд евро ущерба ЕС из-за Зеленского

    Вице-спикер парламента Словакии сообщил об ущербе ЕС в 70 млрд евро из-за Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил негативное отношение к действиям Владимира Зеленского, которые могут привести к потерям в 70 млрд евро для Европы.

    Депутат словацкого парламента, вице-спикер Тибор Гашпар, выразил обеспокоенность действиями президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС. В интервью агентству Гашпар заявил, что остановка транзита газа из России через Украину может нанести значительный ущерб как Словакии, так и всей Европе. По его словам, потери могут достигать 70 миллиардов евро.

    Тибор Гашпар отметил, что украинский лидер не осознает всех последствий своих решений, сравнивая его действия с принятием решений «как будто после пробуждения рано утром».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в 2025 году увеличил закупки российского сжиженного природного газа до рекордных объемов, в то время как в Соединенных Штатах выразили уверенность в том, что Украина не возобновит транзит российского газа, а агентство Bloomberg предупредило о возможном дефиците газа в Европе этой зимой.

    18 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    Блогеры отреагировали на драматичное фото с уходом обиженной Бербок от Шольца
    @ Ebrahim Noroozi/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото с уходом обиженной министра иностранных дел Германии Анналены Бербок от канцлера Германии Олафа Шольца.

    «Множество мемов породила фотография, на которой Шольц пытается остановить Бербок, чтобы она не покинула правительственное заседание», – отметила газета ВЗГЛЯД.

    «Чуть обработать, будет Караваджо, – сказала @suchstuff моя Ящерь, вытягивая фотку из-под новости «Бербок покинула Шольца, не оставшись на совместное фото. И стал Караваджо. А также: Ukraine. Disconnecting People», – отреагировал на фото с обиженной Бербок специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

    «Очередной разворот Бербок «на 360 градусов». Вот это страсти!», – передает «Царьград».

    Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на выходку Бербок цитатой из Bild: «Но ясно одно: атмосфера между ними явно паршивая».

    «Рука канцлера уже не способна далеко дотянуться», – пишут немецкие СМИ.

    «Олаф не может. У него лапки», – прокомментировал канал «360».

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покинула совещание после того, как канцлер Олаф Шольц наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.

    Канцлер попытался остановить министра, однако она покинула совещание на глазах других политиков и журналистов. Фото как Шольц пытается оставить Бербок вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

    Коментарии (32)
    18 января 2025, 16:12 • Новости дня
    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге

    Датский инструктор Йепп Хансен уничтожен ударом по учебному центру в Кривом Роге

    Датский летчик-инструктор уничтожен ракетным ударом в Кривом Роге
    @ Staff Sgt. William Rosado/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Кривом Роге в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен, обучавший эксплуатации истребителей F-16, сообщили в силовых структурах.

    В результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге погиб датский летчик-инструктор Йепп Хансен. Он был известен как специалист по эксплуатации истребителей F-16, передает ТАСС.

    Ранее вуз с военными в Кривом Роге треснул после удара «Искандерами».

    Сообщалось, что здание закрытого вуза, использовавшееся ВСУ как казарма, подверглось двойному удару ракет «Искандер».

    Коментарии (31)
    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:25 • Новости дня
    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море

    Захарова предупредила о жестоком ответе России на желание Британии закрепиться в Азовском море

    МИД: Украине и Британии нет места в Азовском море
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупреждает, что любые попытки Украины и Британии закрепиться в Азовском море будут жестко пресекаться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на соглашение о «столетнем партнерстве» между Киевом и Лондоном.

    Как следует из комментария Захаровой на сайте МИД, соглашение между Британией и Украиной о «столетнем партнерстве» свидетельствует о стремлении Британии закрепиться в Балтийском, Черном и Азовском морях, в то время как Украине отводится вспомогательная роль.

    Захарова подчеркнула, что после воссоединения ДНР, Запорожья и Херсонской области с Россией в сентябре 2022 года Азовское море стало внутренним морем России.

    «Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться», – предупредила «мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит» Захарова.

    Кроме того, Захарова выразила сожаление по поводу «клятвы британского руководства» поддерживать «укробандеровских неонацистов», особенно в год 80-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Она назвала соглашение между Британией и Украиной пиар-акцией Киева, который, по мнению Захаровой, готов сделать страну новой британской колонией, подписав купчую о продаже страны.

    Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Британию в эскалации на Украине через провокационные действия, такие как создание военных баз и поддержка разработки дальнобойных вооружений.

    Сообщалось, что Британия планирует отправлять своих курсантов на Украину для военного обучения и обучать украинских курсантов в Королевской военной академии в Сандхерсте.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, предусматривающего военную помощь.

    Москва намерена проанализировать документ о «столетнем партнерстве» с акцентом на аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России.

    Коментарии (29)
    18 января 2025, 21:10 • Новости дня
    Подполье сообщило о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом

    Tекст: Мария Иванова

    Под Харьковом поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском; начался серьезный пожар, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Место дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины поражено под Харьковом, передает РИА «Новости».  Лебедев сообщил о «очень результативном прилете».

    После удара начался серьезный пожар, на месте происшествия работают около десятка автомобилей скорой помощи, пожарные и украинские военные.

    Ранее вечером украинские СМИ зафиксировали мощный взрыв в Харькове во время воздушной тревоги, а местные власти подтвердили удары по Харьковскому и Чугуевскому районам области.

    База наемников располагалась на окраине Харькова на территории базы отдыха «Лесная поляна». Местные жители часто замечали там иностранных военных, некоторые из которых говорили на испанском.

    По словам представителя сопротивления, удар был «редкого качества». Лебедев отметил, что информация о наемниках поступила от информаторов пророссийского сопротивления. В результате прилета, по его словам, точность поражения оказалась высокой, что позволило нанести значительный урон врагу.

    Утром в субботу Лебедев сообщал, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами; также произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    До этого удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    В начале года ВС России также нанесли удары по объектам ОПК Украины и пунктам дислокации наемников.

    Коментарии (20)
    18 января 2025, 17:43 • Новости дня
    Снайперы ВСУ расстреляли сослуживцев при попытках сдаться во Времевке

    Украинские снайперы расстреляли сослуживцев при попытках сдаться в плен во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Инструктор штурмовой бригады группировки «Восток» сообщил о случаях, когда снайперы ВСУ стреляли в сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен российским войскам во Времевке.

    Украинские снайперы в населенном пункте Времевка стреляли в своих же сослуживцев, если те пытались сдаться в плен, передает ТАСС. Об этом сообщил инструктор штурмовой бригады «Восток» с позывным «Серго».

    Он рассказал: «Пленные были, но их мало. Они боялись своих же. У них сидели снайперы, при любой сдаче оружия, при любой сдаче в плен они их просто сзади «щелкали».

    Военнослужащий добавил, что российские бойцы должны были инструктировать и прикрывать тех, кто намеревался сдать оружие. Это требовало дополнительных усилий и создавало трудности для российских военных.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении Времевки в Донецкой народной республике. Освобождение населенного пункта позволило российским войскам полностью блокировать гарнизон ВСУ в Великой Новоселке, что является важным стратегическим достижением для ВС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно. Штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно освободили Времевку, зачистив около 600 зданий и установив флаг России.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине

    Дуглас Макгрегор: Россия победила на Украине, остался вопрос продвижения на запад

    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия уже одержала победу в конфликте на Украине, и теперь остается вопрос о том, насколько Москва решится продвинуться на запад, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

    Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал мнение о том, что Россия уже достигла победы в конфликте на Украине. Макгрегор подчеркнул, что основной вопрос состоит не в способности русских продвигаться на запад, а в том, захотят ли они это сделать и насколько далеко зайдут, передает ТАСС.

    Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что обстановка на всей линии боевого соприкосновения остается сложной для украинских войск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

    Коментарии (8)
    18 января 2025, 19:52 • Новости дня
    В Приднестровье из-за энергокризиса погибли трое и пострадали 20 человек

    МВД ПМР сообщило о трех погибших и 20 пострадавших из-за энергокризиса в Приднестровье

    Tекст: Мария Иванова

    В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с начала года из-за энергокризиса погибли трое и пострадали 20 человек, что связано с отравлениями угарным газом и продуктами горения.

    Сначала года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за энергокризиса погибли три человека, а 20 пострадали, передает РИА «Новости».

    В пресс-центре МВД ПМР уточнили, что восемь человек получили отравление продуктами горения при эксплуатации печей, из них двое погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из которых также погиб.

    Ситуация осложнилась 1 января, когда Приднестровье и Молдавия остались без газа после прекращения Украиной транзита и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому». В то время, как Кишинев продолжает получать энергоресурсы от европейских стран, что привело к росту тарифов, ПМР оказалась в полной газовой блокаде. В результате Молдавская ГРЭС, расположенная на территории республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.

    С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах отсутствуют отопление и горячая вода, что особенно критично, учитывая морозы на улице. Властям ПМР приходится срочно искать альтернативные источники энергии, чтобы избежать дальнейших трагических последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой обеспечить беспрепятственные поставки газа из России в непризнанную республику.

    Россия предпринимает усилия для решения гуманитарного кризиса в Приднестровье и готова выступить посредником между Тирасполем и Кишиневом, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Между тем эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил произошедшее накануне признание компанией «Молдовагаз» исторического долга перед Газпромом.

    Коментарии (9)
    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Сына экс-президента Украины Порошенко обвинили в неявке по повестке и оштрафовали на 25,5 тыс. гривен

    Сына Порошенко признали уклонистом и оштрафовали

    Tекст: Вера Басилая

    Сыну бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексею (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов, сообщили украинские СМИ.

    Сын экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей (внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), был признан уклонистом от мобилизации на Украине и оштрафован, передает ТАСС.

    Печерский районный территориальный центр комплектования признал его виновным в административном правонарушении за неявку по повестке и назначил штраф в размере 25,5 тыс. гривен (примерно 610 долларов). Согласно постановлению, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его сумма удвоится и будет взыскана принудительно.

    По данным украинских СМИ, Алексей и его брат Михаил Порошенко в настоящее время скрываются от мобилизации в Лондоне. С февраля 2022 года на Украине введена всеобщая мобилизация, и власти активно противодействуют уклонению мужчин призывного возраста от службы. С мая прошлого года действует закон, ужесточающий условия мобилизации, позволивший увеличить число призывников.

    Ранее Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как дважды проигнорировал вызов.

    В России судебные приставы арестовали имущество Алексея Порошенко в рамках исполнительного производства.

    Между тем стало известно, что Александр Янукович, сын экс-президента Украины Виктора Януковича, стал гражданином России, что подтверждается изменениями в налоговом учете его компании в Петербурге.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Боец: ВСУ бежали из Времевки при наступлении российских сил

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно, сообщил заместитель командира мотострелковой роты группировки «Восток» с позывным «Маэстро».

    Украинские войска, находившиеся во Времевке, были вынуждены отступить при наступлении российских сил, сообщает ТАСС.

    Заместитель командира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным «Маэстро» сообщил, что противник не оказывал серьезного сопротивления и отступал при стрелковом бое.

    «Маэстро» отметил, что численность украинского гарнизона в Времевке составляла несколько десятков человек. «Они были обескуражены и не понимали, откуда мы взялись. Мы действовали быстро и четко, что вызвало у них замешательство», – объяснил он. Вероятно, это стало причиной их поспешного отступления.

    Ситуация на передовой продолжает оставаться напряженной, но российские силы отмечают, что успешно продвигаются в направлении укреплений ВСУ. Времевка становится символом изменений на линии фронта в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Петропавловку и Времевку, позднее штурмовые подразделения группировки «Восток» успешно зачистили около 600 зданий в Времевке и установили флаг России.

    Также сообщалось, что украинские войска в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики оказались в полуокружении после освобождения Времевки российскими силами.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:43 • Новости дня
    Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток»

    Сийярто: Нападение на «Турецкий поток» угрожает энергоснабжению Европы

    Сийярто заявил об угрозе энергоснабжению Европы после атаки на «Турецкий поток»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look press

    Tекст: Вера Басилая

    Недавнее нападение на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» со стороны Вооруженных сил Украины угрожает стабильности энергоснабжения в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что недавнее нападение Вооруженных сил Украины на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток» поставило под угрозу энергоснабжение Центральной Европы. Это заявление Сийярто сделал на фоне визита в Белград, где он сопровождал премьер-министра Виктора Орбана на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, где обсуждались энергетические вопросы, передает ТАСС.

    «Энергетическая безопасность и стабильность цен на энергоносители в Центральной Европе оказались под угрозой», – заявил он.

    Он отметил, что в 2024 году Венгрия получила рекордные объемы газа – 7,6 млрд кубометров – по «Турецкому потоку». Министр подчеркнул, что данный газопровод является ключевым элементом в обеспечении безопасности поставок природного газа в Венгрию.

    Он также добавил, что обанкротившаяся демократическая администрация США приняла ряд санкционных мер, затрудняющих безопасность энергоснабжения в регионе. Сийярто также отметил, что Украина приняла решение о прекращении транзита природного газа из России и предприняла нападение на газопровод «Турецкий поток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

    Российские военные нанесли групповой удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку».

    Коментарии (3)
    18 января 2025, 23:31 • Новости дня
    Российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово

    Военнослужащий с позывным «Босяк» уговорил 13 украинских солдат сложить оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курахово российский военнослужащий с позывным «Босяк» смог убедить тринадцать украинских военных сдаться, зайдя к ним в расположение и объяснив безвыходность их положения.

    Как передает РИА «Новости», российский военнослужащий с позывным «Босяк» совершил героический поступок в Курахово. Он в одиночку вошел в здание, где находились тринадцать вооруженных украинских солдат, и убедил их сдаться, объяснив, что они окружены. О подвиге «Босяка» рассказал командир штурмовой роты «Джексон».

    Перед этим «Босяк» вместе с сослуживцем «Шахом» взяли в плен украинского военнослужащего, который ошибочно вышел на российские позиции. После беседы «Босяк» отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание. Затем «Босяк» последовал за ним и убедил остальных противников сложить оружие.

    Однако в процессе вывода пленных «Босяк» попал под артиллерийский обстрел и получил ранения, от которых позже скончался. Город Курахово, находившийся под контролем российских войск с 6 января, был важной стратегической точкой для дальнейших операций в зоне конфликта. Освобождение Курахово открыло путь для наступления на восточную часть Запорожской области, продвигаясь вдоль трассы Запорожье-Донецк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Кильмезь в Кировской области при пожаре погибли восемь человек, в Абхазии в селе Папанырхуа 6 января пройдет траур по погибшим пятерым детям из семьи Чолария, а в Тверской области в садово-некоммерческом товариществе «Межурка» в частном доме обнаружили тела несовершеннолетних.

    Коментарии (2)
    18 января 2025, 15:57 • Новости дня
    Орбан предсказал новый энергетический кризис в Европе

    Орбан заявил об угрозе энергетического кризиса в Европе из-за действий Украины и США

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение транзита российского газа Украиной и санкции США против российских нефтегазовых компаний могут привести Европу к новому энергетическому кризису.

    Орбан, находясь в Белграде на переговорах с президентом Сербии Александаром Вучичем, заявил о возможном энергетическом кризисе в Европе из-за действий Украины и США, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, что уже сказалось на странах Европы.

    В дополнение к этому, санкции, введенные Соединенными Штатами против российских нефтегазовых компаний, спровоцировали рост цен на энергоносители.

    «Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису», – заявил Орбан.

    Премьер-министр Венгрии также выразил обеспокоенность ростом цен и заявил о необходимости принятия срочных мер для стабилизации ситуации в энергоснабжении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз начал закупать российский сжиженный природный газ рекордными темпами в 2025 году, увеличив импорт до 837,3 тыс. тонн за первые две недели года.

    Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились ниже 65%, а отбор впервые с начала отопительного сезона приблизился к 900 млн кубометров в сутки.

    Издание Bloomberg указывало, что Европа может столкнуться с нехваткой газа следующей зимой из-за прекращения транзита через Украину и недостатка новых мощностей по сжиженному природному газу.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 15:55 • Новости дня
    Украинское командование проигнорировало гарнизон ВСУ во Времевке

    Украинское командование не ответило на просьбы гарнизона ВСУ о помощи во Времевке

    Tекст: Мария Иванова

    Украинское командование не откликнулось на просьбы гарнизона ВСУ в Времевке, оставив его без поддержки в критической ситуации, рассказал заместитель командира мотострелковой роты группировки войск «Восток» с позывным «Маэстро».

    Украинское командование проигнорировало просьбы о помощи, поступившие от военнослужащих гарнизона ВСУ в поселке Времевка на юге Донецкой народной республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на«Маэстро».

    «Их [гарнизон ВСУ] просто бросили. И они [командование] им не отвечали [в радиоэфире], они просто делали запросы, а им никакого ответа от их командиров не было. Более того, у них просто тишина была на тех волнах, на которых они работали», – заявил «Маэстро».

    По словам военнослужащих, несмотря на неоднократные попытки связаться с командованием и просьбы о поддержке, никакой реакции не последовало. В результате гарнизон оказался в изоляции, что привело к утрате возможности координации действий на фронте.

    Ранее Минобороны объявило об освобождении населенного пункта Времевка от украинских войск, что стало частью стратегической операции на юге ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска оставили позиции во Времевке ДНР под давлением российских сил, действовавших стремительно и организованно сообщил заместитель командира мотострелковой роты группировки «Восток».

    Украинские войска в Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики оказались в полуокружении после освобождения Времевки российскими силами, сообщили в силовых структурах.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и еще семи регионах Украины согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Эти данные были зафиксированы на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины в 22.41 мск, передает РИА «Новости».

    Ранее под Харьковом была поражена база иностранных наемников ВСУ, расположенная на территории базы отдыха «Лесная поляна», где наблюдалось присутствие военных, говорящих на испанском, и начался серьезный пожар.

    До этого подполье сообщало, что по заводу «Мотор Сич» в Запорожье был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами.

    Также удар был произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области.

    Коментарии (0)
    18 января 2025, 16:55 • Новости дня
    Депутат АдГ предложила выслать всех украинских беженцев из Германии

    Баварский депутат от АдГ предложила выслать украинских беженцев из Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, заявив о необходимости предотвратить «наводнение страны получателями пособий».

    Газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что Эбнер-Штайнер, предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

    Она обосновала свою позицию тем, что АдГ выступает за «комплексную ремиграцию» для предотвращения «наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться».

    По ее мнению, все украинские военные беженцы должны покинуть страну немедленно, поскольку в Украине достаточно мест для их возвращения. Кроме этого, Эбнер-Штайнер предложила поставить на границах Германии заборы и дать баварским городам право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища. Она считает, что это позволит отказывать беженцам в размещении.

    Катрин Эбнер-Штайнер также предложила выдавать помощь беженцам только товарами, прекратив переводы денег на банковские карты.

    По данным издания, в Германии сейчас находятся 1,2 млн беженцев с Украины, из которых до 200 тысяч проживают в Баварии.

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев, которые не стремятся трудоустроиться и пользуются системой компенсаций.

    Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко выразил недовольство тем, что многие украинские беженцы живут за счет грязных денег в Монако, что способствует затягиванию конфликта на Украине.

    Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину.

    Коментарии (2)
    Главное
    В Великой Новоселке начались бои на трех направлениях
    Прекращение огня в Газе вступило в силу
    Медведев усомнился в необходимости нормализации отношений России и США
    Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза за сутки
    Махачев в четвертый раз защитил титул UFC в легком весе
    Экс-советник Пентагона заявил о победе России на Украине
    Министр Израиля подал в отставку из-за сделки с ХАМАС

    Охлаждение рынка жилья станет проблемой для застройщиков

    Очень дорогая ипотека и последовавшее за ее повышением сильнейшее падение продаж на рынке недвижимости может дорого обойтись нерадивым застройщикам. Среди них не исключаются банкротства как в этом, так и в последующих годах. Какие компании окажутся в зоне риска и почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине»

    Глава киевского режима продолжает продавливать идею о «вводе европейских миротворцев» на Украину, эти спекуляции поддерживают и некоторые страны НАТО. Однако простой расчет – и политический, и военный – показывает, что реализация этой идеи абсолютно невозможна. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

      Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

    • Украина отдалась Британии на 100 лет

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............