При израильском обстреле в секторе Газа погибли восемь человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает палестинский телеканал Al Aqsa, в воскресенье утром израильские войска обстреляли два района сектора Газа, в результате чего погибли восемь человек и пострадали 25. Пять погибших были обнаружены в городе Газа, а трое на севере анклава, пишет РИА «Новости».

В заявлении гражданской обороны сектора Газа говорилось о том, что обстрелы произошли после объявления о вступлении в силу прекращения огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился продолжать боевые действия в секторе Газа до получения от ХАМАС списка освобождаемых заложников, несмотря на ранее запланированное прекращение огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников, удерживаемых в Газе, остаются живы. Он также предупредил о возможности возобновления боевых действий в Газе, если это будет необходимо для обеспечения безопасности.