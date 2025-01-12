Писториус опроверг блокировку Шольцем помощи Украине

Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии блокировки Шольцем военной помощи Украине

Tекст: Максим Попов

Глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что информация о блокировке канцлером Олафом Шольцем нового пакета военной помощи Украине не соответствует действительности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в министерстве уже подготовлен новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако процесс согласования в правительстве еще не завершен.

Писториус отметил, что для окончательного утверждения пакета помощи необходимо политическое решение. «Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение», – сказал министр.

Напомним, 10 января Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. По информации издания, он включает в себя системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.