Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.14 комментариев
Писториус опроверг блокировку Шольцем помощи Украине
Министр обороны ФРГ заявил об отсутствии блокировки Шольцем военной помощи Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что канцлер Олаф Шольц не блокирует новый пакет военной помощи Украине, хотя процесс согласования в правительстве еще не завершен.
Глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что информация о блокировке канцлером Олафом Шольцем нового пакета военной помощи Украине не соответствует действительности, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в министерстве уже подготовлен новый пакет военной помощи киевскому режиму, однако процесс согласования в правительстве еще не завершен.
Писториус отметил, что для окончательного утверждения пакета помощи необходимо политическое решение. «Как только все вопросы будут прояснены, я рассчитываю на соответствующее решение», – сказал министр.
Напомним, 10 января Spiegel сообщил об отказе Шольца одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. По информации издания, он включает в себя системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.