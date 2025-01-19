Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

Tекст: Денис Тельманов

Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.



Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.