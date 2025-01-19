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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    17 комментариев
    19 января 2025, 01:34 • Новости дня

    Администрация Трампа запланировала смену власти в Венесуэле без применения оружия

    Трамп захотел сменить власть в Венесуэле без военных действий

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа рассматривает смену правительства Венесуэлы, не прибегая к военным действиям, параллельно усилив интерес на фоне действий Джо Байдена по Кубе.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа решила добиться изменения руководства и правительства Венесуэлы, однако исключала использование военной силы, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из команды Трампа. По словам анонимных советников, Трамп ожидает, что судьба президента Венесуэлы Николаса Мадуро станет схожа с судьбой Башара Асада, который покинул свой пост в декабре 2024 года.

    Советники администрации Трампа сообщили, что смена режима в Венесуэле не предполагает военных действий. «Мы не возражаем, если Мадуро станет соседом Асада в Москве», – сообщил один из советников порталу Axios.

    Интерес Трампа к Венесуэле усилился на фоне действий нынешнего президента США Джо Байдена, направленных на исключение Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Восьмого декабря 2024 года сирийская вооруженная оппозиция захватила гостелевидение в Дамаске, заявив о контроле над страной. Позже Башар Асад покинул Сирию, после переговоров с участниками конфликта и прибыл в Москву, где РФ предоставила ему убежище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон не признал инаугурацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и увеличил награду за его поимку до 25 млн долларов, а также за информацию о других высокопоставленных венесуэльских чиновниках. В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность посетить Белоруссию в 2025 году, что стало известно после его встречи с вице-премьером Белоруссии Виктором Каранкевичем, где обсуждалось преодоление санкционных барьеров.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    16 января 2025, 21:04 • Новости дня
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    @ Matrix Images/Tannen Maury/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана «может вызвать перебои в производстве атомной энергии в США и у их союзников», заявили в Белом доме.

    Решение России ограничить экспорт обогащенного урана в ноябре 2024 года вызвало обеспокоенность в Белом доме, передает РИА «Новости». Там заявили, что это решение Москвы «создает угрозу перебоев в производстве атомной энергии для Соединенных Штатов и их союзников».

    В ноябре правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты. Госкорпорация «Росатом» сообщила, что постановление правительства России о запрете поставок урана из России в США является симметричным ответом на действия американских властей, принявших ранее закон о запрете импорта российского урана.

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    17 января 2025, 02:10 • Новости дня
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»

    Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по указанию Вашингтона и Лондона

    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Великобритании, заинтересованных в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Россия обвинила США и Британию в причастности к атаке на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил российский постпред в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

    Небензя отметил, что Вашингтон и Лондон заинтересованы в том, чтобы европейские страны покупали более дорогой сжиженный природный газ из США, поэтому и спровоцировали атаку ВСУ в Краснодарском крае.

    Напомним, 13 января Минобороны сообщило, что Киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы. Для этого использовались девять беспилотников. Однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме, обеспечивая поставки газа в Европу.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта провокация ВСУ является примером энергетического терроризма.

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    17 января 2025, 14:41 • Новости дня
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    Балицкий: США признали Запорожскую АЭС российской
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России, заявил глава региона Евгений Балицкий.

    Балицкий выразил мнение, что введение санкций США против Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фактически официально признает ее и саму Запорожскую область частью России, передает ТАСС.

    «США расширили антироссийские санкции на ряд физлиц и организаций, в число которых попала и Запорожская атомная электростанция. С учетом того, что и МАГАТЭ упорно называет ЗАЭС украинской, США ввели антироссийские санкции против «украинской» атомной станции. Введением санкций в отношении Запорожской АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области к Российской Федерации», – заявил Балицкий.

    Губернатор также отметил, что его отношение к санкциям остается неизменным. Он подчеркнул, что частота введения санкций лишь укрепляет уверенность в том, что они идут верным путем. По его словам, санкции не влияют на работу региона, строительство мирной жизни и развитие родной земли.

    Напомним, Минфин США включил Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот» в санкционный список против России. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что включение станции в санкционные списки США не повлияет на ее безопасную эксплуатацию и работу персонала.

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    16 января 2025, 22:04 • Новости дня
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    @ PICJER/Zuma/TASS, Chris Pizzello/AP/TASS, Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/DPA/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп назначил известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде для возвращения индустрии «из тьмы к свету».

    Как сообщает телекомпания Fox News, Трамп сделал заявление в своей соцсети Truth о назначении известных актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде. Их задача, по словам Трампа, будет заключаться в реформировании индустрии и «возвращении ее из тьмы к свету».

    Трамп подчеркнул, что это назначение поможет изменить облик Голливуда, который, как он считает, нуждается в преобразованиях. Заявление было сделано на фоне планов Трампа по усилению влияния на культурную сферу США. «Они будут служить мне специальными посланниками, чтобы вернуть Голливуд, который потерял свое значительное присутствие за рубежом за последние четыре года, к прежним высотам и сделать его больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде!» – отметил Трамп.

    Сталлоне, который в прошлом уже выражал поддержку Трампу, назвал его «вторым Джорджем Вашингтоном» на гала-концерте Института политики «Америка прежде всего». Он отметил, что Трамп – «мифический персонаж», который сделал то, чего не смог никто в мире.

    Мел Гибсон ранее поддержал Трампа на выборах 2024 года, при этом критиковал кандидата в президенты от демократов и вице-президента Камалу Харрис за ее политическую биографию, говоря, что у нее нет никаких достижений, а уровень интеллекта равен IQ заборного столба.

    Джон Войт, известный своей консервативной позицией, добавил, что считает Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна», и также поддержал его усилия по возвращению Голливуда к былой славе.

    Ранее Мэл Гибсон сравнил последствия лесного пожара, уничтожившего его дом в Малибу, с бомбардировкой Дрездена во время Второй мировой войны.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    17 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия из-за холодной погоды

    Трамп подтвердил перенос инаугурации в ротонду Капитолия
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из-за ожидаемых холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп решил провести инаугурацию в помещении ротонды Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.

    Трамп подтвердил перенос своей инаугурации в ротонду Капитолия по причине холодной погоды, передает РИА «Новости». Как отметил политик в соцсети Truth Social, он распорядился, чтобы инаугурационная речь и другие речи были произнесены в этом помещении.

    Трамп также сообщил, что многочисленные высокопоставленные лица и гости будут приглашены в Капитолий для участия в церемонии. «Арктический холод охватывает страну. Я не хочу, чтобы люди пострадали», – написал он.

    Парад в день инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда избранный президент отправится после своего вступления в должность.

    Последний раз инаугурация президента США проводилась в помещении в 1985 году, когда Рональд Рейган также во второй раз вступал в должность. В тот день столбик термометра в американской столице опускался до минус 14 градусов.

    По данным открытых источников, 20 января в Вашингтоне ожидается температура от минус двух до минус семи градусов Цельсия. В вечерние часы прогнозируется понижение температуры до минус 12 градусов.

    Ранее СМИ сообщили, что церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа перенесли в помещение из-за ожидающихся в Вашингтоне холодов.

    Также сообщалось, что Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции.

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    18 января 2025, 04:14 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ: Отказ США принудит Украину к переговорам

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о принуждении Киева к переговорам из-за отказа США

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что прекращение помощи США заставит Украину начать диалог с Россией, так как это приведет к внутреннему ослаблению страны и сделает переговоры неизбежными.

    Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил, что прекращение финансовой и военной поддержки со стороны США может вынудить Украину сесть за стол переговоров с Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает ТАСС.

    Джонсон полагает, что Дональд Трамп, если вовлечется в ситуацию, сможет завершить конфликт, просто прекратив поддержку Киева. Он считает, что после этого Украина начнет разрушаться изнутри, что сделает переговоры с Россией неизбежными.

    «Трамп сможет закончить войну очень быстро, если он просто перестанет помогать Украине, скажет: «Больше вы не получите денег, с этим покончено». Как только это произойдет, [Украина] станет разрушаться изнутри, и тогда будут возможны переговоры с Россией», – сказал Джонсон.

    Кроме того, бывший аналитик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский должен осознать, что Трамп не будет его союзником и не поддержит его «аферы и жадность». По мнению Джонсона, Зеленскому не следует рассчитывать на продолжение нынешней поддержки в случае победы Трампа на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию.

    Президент США Джо Байден заявил, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО. 

    Согласно рассекреченным документам, администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

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    17 января 2025, 16:03 • Новости дня
    AP: Трамп пригласил иностранных лидеров на инаугурацию в США в нарушение традиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп отправил приглашения иностранным лидерам на свою инаугурацию, что является отступлением от традиции, сообщили СМИ.

    Как пишет Associated Press (AP), Трамп решил пригласить иностранных лидеров на церемонию своей инаугурации, что стало первым подобным случаем. В частности, приглашение получил китайский лидер Си Цзиньпин, однако в китайском МИД заявили, что вместо него приедет заместитель председателя Хань Чжэн, передает ТАСС.

    Приглашения также были отправлены ряду других мировых лидеров, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Президенты Эквадора Даниэль Нобоа и Парагвая Сантьяго Пенья подтвердили свое участие в церемонии. Впервые Японию на инаугурации президента США будет представлять глава МИД страны.

    Историк из Восточного университета штата Коннектикут Томас Балчерски отметил в беседе с Miami Herald, что приглашение глав государств на инаугурацию ранее не практиковалось. По его словам, подобные визиты могли бы сопровождаться официальными мероприятиями, такими как государственный ужин и совместная пресс-конференция, однако в день инаугурации они не планируются.

    Ранее стало известно, кого Трамп пригласил на инаугурацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посещать инаугурацию президента США Дональда Трампа из-за отсутствия приглашения, что в Еврокомиссии сочли нормальным, так как аналогичная практика наблюдалась и ранее. Также премьер Венгрии Виктор Орбан не поедет на инаугурацию Трампа.

    В четверг NBC сообщило, что бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший примут участие в церемонии инаугурации Трампа, но не посетят официальный обед по этому случаю, при этом Обама отклонил личное приглашение.

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    16 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии

    Reuters: Премьер Дании Фредериксен заявила об угрозах Трампа торговой войной

    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    @ SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп не отказался от претензий на контроль над Гренландией и продолжает угрожать торговой войной Дании, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен после телефонного разговора с Трампом.

    По словам Фредериксен, во время беседы Трамп подтвердил, что готов использовать экономическое принуждение, чтобы претендовать на Гренландию, пишет Reuters, передает ТАСС. Датская сторона не желает торговой войны, однако готовится к ней совместно с деловым сообществом страны, отметила премьер.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге выразила удивление по поводу сдержанной реакции властей Дании на заявление избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии.

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    17 января 2025, 01:19 • Новости дня
    США сняли санкции с дочери экс-министра обороны Сердюкова

    Наталью Сердюкову исключили из черного списка США

    Tекст: Максим Попов

    Американские власти исключили Наталью Сердюкову, дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, из черного списка санкций, касающихся России.

    Сердюкова была исключена из черного списка, касающегося России. Официальная причина этого решения в заявлении не упоминается, сообщило ТАСС со ссылкой на Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

    Санкции против Сердюкова и членов его семьи были введены в июне 2022 года. Тогда американские власти распространили санкционные меры на более 50 физических лиц и свыше 110 структур, связанные с Россией и специальной военной операцией на Украине.

    Решение о снятии санкций с Сердюковой стало неожиданным шагом, так как ранее она оставалась под рестрикциями вместе с рядом других лиц, близких к бывшему министру обороны.

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