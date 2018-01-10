Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской признал вину

Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, полностью признал вину, но не раскаялся, сообщил первый зампред национальной полиции Украины – глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Я лично с ним (Россошанским) беседовал, он свою вину признает полностью. Он признал свою вину уже после того, как был задержан, под натиском улик», – цитирует Аброськина РИА «Новости».

Глава криминальной полиции Украины отметил, что во время следственного эксперимента Россошанский продемонстрировал, как убивал Ноздровскую, собщив Аброськину, что не раскаивается в содеянном, хотя свою вину признает.

Вячеслав Аброськин также сообщил, что изначально семья Россошанских пыталась скрыть преступление.

По словам руководителя украинской криминальной полиции, в ходе экспертизы выяснилось, что на теле Ноздровской были обнаружены ДНК подозреваемого. Кроме того, по словам Аброськина, в реке водолазы нашли возможное орудие убийства, а также вещи и части мобильного телефона погибшей. Также правоохранители изъяли записи камер наблюдения по пути Нозровской из Киева в село Демидов.

Во время отработки версий убийства правозащитницы, как отметил Вячеслав Аброськин, «очереди желающих» помочь следствию не было и «люди не желали давать показания».

Глава криминальной полиции также сообщил, что жертве было нанесено не менее десяти ударов, не исключив, что Россошанским помогали в сокрытии преступления.

Накануне народный депутат Антон Геращенко заявил, что в убийстве Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский, отец человека, два года назад сбившего насмерть сестру девушки. До этого сообщалось, что подозреваемый в убийстве Ноздровской рассказал подробности преступления.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция завела дело по статье «умышленное убийство». По мнению родных Ноздровской, убийство стало местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра правозащитницы.