Украинский депутат рассказал подробности убийства юриста Ноздровской

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что в убийстве юристки и правозашитницы Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский, отец человека, два года назад сбившего насмерть сестру девушки.

«Юрий Россошанский люто ненавидел Ирину Ноздровскую. Он надеялся, что его сына выпустят из СИЗО по амнистии еще в начале этого года, но Ирина своей публичной активностью и напором всячески препятствовала этому, требуя максимального наказания за гибель своей сестры», – написал Геращенко в своем Facebook.

Депутат раскрыл и другие подробности преступления. «В тот роковой день 29 декабря, вечером, Россошанский и Ноздровская случайно столкнулись на остановке маршрутки в поселке Демидов. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой Россошанский выхватил из кармана самодельный нож и ударил им в горло Ноздровскую», – рассказал Геращенко.

По его словам, после убийства Россошанский на плечах унес тело женщины с места преступления, после чего утопил в реке.

Депутат сообщил о суицидальном настроении Россошанского. «Наутро, 30 декабря, протрезвев и осознав, что он совершил ужасное убийство, Юрий вообще-то подумывал о самоубийстве. И не исключено, что он бы его и совершил, если бы сотрудники полиции его бы не задержали», – сказал он.

Также Геращенко отметил, что пока у следствия нет доказательств преднамеренного убийства. «Убивать на остановке в 18 часов вечера с возможностью быть замеченным свидетелями – не похоже на заранее спланированное убийство», – подчеркнул депутат.

Ранее во вторник сообщалось, что подозреваемый в убийстве юриста Ноздровской рассказал подробности совершенного преступления. Имя подозреваемого при этом не раскрывалось.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство».

Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

8 января советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы.