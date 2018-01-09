Подозреваемый в убийстве юриста Ноздровской рассказал подробности преступления

Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской рассказал следователям, каким образом было совершено преступление, и указал на место, где спрятал тело, заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

«Он дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным», – заявил Шкиряк, передает сайт телеканала «112 Украина».

По словам Шкиряка, у следствия есть «безупречные доказательства» причастности задержанного к совершению этого преступления.

«Чтобы снять все инсинуации и догадки, я могу подтвердить, что подозреваемый и задержанный в совершении этого преступления – действительно близкий родственник гражданина Россошанского, который совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины Ноздровской», – добавил Шкиряк.

Вместе с тем, первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подозреваемый в убийстве не признает вину.

«Ни о каком откровенном признании речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого. Во время беседы после задержания я лично общался с человеком, которого мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершенном и не собирается каяться», – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Тело Ноздровской нашли 1 января в реке в Киевской области. Полиция возбудила дело по статье «умышленное убийство».

Родные считают убийство местью за профессиональную деятельность юриста, добившейся осуждения племянника главы Вышгородского районного суда, совершившего ДТП, в котором в 2015 году погибла сестра Ноздровской.

8 января советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что полиция задержала предполагаемого убийцу правозащитницы.