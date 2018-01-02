Полиция Украины назвала основные версии убийства правозащитницы Ноздровской

Украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил представитель ГУ Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

«Сейчас рассматриваются основные четыре версии: её профессиональная деятельность; другая, более конкретизированная, – по последнему делу по факту ДТП; следующая – хулиганство; ещё одна – что её хотели изнасиловать», – передает RT слова Жуковича.

Он отметил, что основной версией полиции является убийство из-за ДТП.

Напомним, ранее около 250 человек собрались у здания Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской.