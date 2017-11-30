Около 250 человек собрались на митинг в Киеве после убийства правозащитницы

Около 250 человек собрались у здания Нацполиции Киевской области с требованием найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщают украинские СМИ.

Как передает «Украинская правда», люди пришли к зданию Нацполиции с плакатами и покрышками. Они выкрикивают «Позор!», передает RT.

Тем временем глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter назвал убийство юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской вызовом для государства.

«Убийство Ирины Ноздровской – вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить», – написал Климкин.

Напомним, лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прийти к зданиям СБУ и МВД с «требованиями справедливости» в деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.