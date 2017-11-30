Тело убитой украинской правозащитницы обнаружили в реке под Киевом

Во вторник, 2 января, в Киеве пройдет митинг с требованием адекватного расследования убийства юриста Ирины Ноздровской.

Тело правозащитницы было обнаружено в понедельник в реке под Киевом, сообщает РИА Новости.

Ноздровская пропала за несколько дней до Нового года. При этом следствие уверено в том, что убийство связано с профессиональной деятельностью. Женщина лично вела дело о гибели своей младшей сестры Светланы, которую насмерть сбил наркоман Дмитрий Россошанский, оказавшийся племянников судьи.

Ноздровская активно свидетельствовала против Россошанского в ходе всего процесса, добившись для молодого человека семи лет тюремного заключения, но по ходу всего процесса не раз получала в свой адрес угрозы со стороны неизвестных.

Женщина пропала накануне Нового года. Следователи не сомневаются, что ее убийство связано с профессиональной деятельностью. Ноздровская, а также ее несовершеннолетняя дочь неоднократно получали угрозы, которые сама правозащитница связывала с главным делом последних двух лет – о гибели своей младшей сестры Светланы.

Ее насмерть сбил наркоман Дмитрий Россошанский, оказавшийся племянником судьи. Маленький сын погибшей остался сиротой. Ирина Ноздровская активно свидетельствовала против Россошанского в ходе всего процесса, добившись для молодого человека семи лет тюремного заключения.

При этом 28 декабря, она написала на своей страничке в Facebook, что если бы не контроль общественности, то убийца уже вышел бы на свободу.

Напомним, лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прийти к зданиям СБУ и МВД с «требованиями справедливости» в деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.Тело правозащитницы было обнаружено в понедельник в реке под Киевом, сообщает РИА Новости.

Ноздровская пропала за несколько дней до Нового года. При этом следствие уверено в том, что убийство связано с профессиональной деятельностью. Женщина лично вела дело о гибели своей младшей сестры Светланы, которую насмерть сбил наркоман Дмитрий Россошанский, оказавшийся племянников судьи.

Ноздровская активно свидетельствовала против Россошанского в ходе всего процесса, добившись для молодого человека семи лет тюремного заключения, но по ходу всего процесса не раз получала в свой адрес угрозы со стороны неизвестных.

При этом 28 декабря, она написала на своей страничке в Facebook, что если бы не контроль общественности, то убийца уже вышел бы на свободу.

Напомним, лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников прийти к зданиям СБУ и МВД с «требованиями справедливости» в деле убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.