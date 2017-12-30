Беглого заключенного заподозрили в убийстве многодетной матери в Энгельсе

Тело женщины было обнаружено в пятницу в селе Квасниковка, входящем в состав города Энгельса, где накануне из колонии-поселения сбежал заключенный, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Екатерина Котлова.

Местные СМИ сообщают, что убитая являлась матерью шестерых детей и якобы была знакома со сбежавшим из колонии-поселения Сергеем Дубовицким.

Дубовицкий отбывал пятилетний срок по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что в регионе введен план «Перехват».

В пресс-службе областного управления ФСИН отметили, что осужденному на вид 42 года, рост 170 сантиметров, телосложение средней полноты, лицо овальное, европейского типа, прямые темные короткие волосы, глаза карие, миндалевидные, темные дугообразные брови, губы средние, подбородок вертикальный.

На левой кисти Дубовицкого отсутствуют четыре пальца: указательный, средний, безымянный и мизинец. На правой отсутствует большой палец.