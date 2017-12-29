Генпрокуратура Украины: Доказана подлинность записи разговора Саакашвили и Курченко

Подлинность записи телефонного разговора между экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко доказана, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическая экспертиза, подтверждающая подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко. Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия», – написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook.

Она также добавила, что около 15 человек, которые помогают украинским правоохранительным органам в работе над делами Саакашвили, Курченко, экс-руководителя «Брокбизнесбанка» Александра Динника и соратника Саакашвили Севериона Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой Украины.

В середине декабря сообщалось, что, согласно экспертизе, запись разговора Саакашвили и Курченко смонтирована из десятков фрагментов и не может быть использована в суде.

Напомним, Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако его сторонники устроили стихийный митинг и помешали полиции задержать экс-губернатора Одесской области.

Одновременно с этими событиями генпрокуратура провела брифинг, на котором предъявила запись якобы состоявшегося телефонного разговора Саакашвили и Курченко как доказательство вины. Луценко обвинил экс-президента Грузии в организации митингов на «деньги Януковича», основываясь на записи разговора бизнесмена Курченко и Саакашвили, в которой они договариваются о сотрудничестве. По мнению генпрокурора, это доказывает финансирование акций Саакашвили окружением экс-президента Украины, с которым якобы связан бизнесмен.