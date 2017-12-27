Минкомсвязь пообещало ответить на действия Facebook против Кадырова

Российские власти дадут ответ на действия в отношении аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, у которого оказались заблокированы соцсети Facebook и Instagram, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Волин отметил, что Минкомсвязь будет разбираться в этой ситуации и обязательно ее «учтет». «Мы никого просить здесь не будем, выступать в роли просителей, но мы всегда говорили, что дискриминационные действия в отношении граждан Российской Федерации без нашего внимания и ответа не останутся», - передает его слова ТАСС.

Роскомнадзор в понедельник заявил, что направит запрос в Facebook и Instagram, чтобы разъяснить причины блокировки аккаунтов Кадырова.

В субботу Instagram и Facebook заблокировали его аккаунты. Этому предшествовало внесение Вашингтоном Кадырова в «список Магнитского».