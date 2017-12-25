Роскомнадзор уточнит у Facebook и Instagram причину блокировки Кадырова

Федеральная служба по надзору в сфере связи собирается направить запрос в Facebook и Instagram для разъяснения причин блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее Кремль прокомментировал блокировку соцсетями аккаунтов Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров счел блокировку своего аккаунта в Instagram следствием санкций минфина США.

Напомним, в субботу Instagram и Facebook заблокировали его аккаунты. В среду США внесли Кадырова в «список Магнитского».