Кремль прокомментировал блокировку соцсетями аккаунтов Кадырова

Блокировка аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях не добавляет реноме этим социальным сетям, заявил пресс – секретарь российского лидера Дмитрий Песков. –

«Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению», – передает РИА «Новости» слова Пескова, добавившего, что возможность ответа на эти шаги «пока не обсуждается».

Тем временем комитет Госдумы по информационной политике и связи намерен запросить разъяснения у соцсетей Facebook и Instagram в связи с блокировкой аккаунтов Кадырова.

«Нам бы хотелось, чтобы такое событие было публично прокомментировано представителями социальных сетей. Нам бы хотелось рассчитывать, чтобы это не было ограничением свободы слова и информации», – передает ТАСС слова главы комитета Леонида Левина.

Он отметил, что депутаты планируют получить информацию, а в случае ее непредоставления обратятся в соцсети с официальным запросом.

Левин также обратил внимание на то, что при регистрации в той или иной социальной сети пользователь заключает с ней некое соглашение, где прописано, на основании чего доступ к аккаунту может быть ограничен.

«Там (в списке причин блокировки аккаунта) много различных нарушений. Если представители сразу двух соцсетей посчитали, что Рамзан Кадыров какие-то вещи нарушил, нужно об этом сказать публично», – считает Левин, добавив, что в противном случае со стороны соцсетей такое решение будет злоупотреблением.

Относительно возможных ответных мер Левин заявил, что «другие пользователи не должны пострадать».

«У нас есть достаточно широкие возможности для действий в этой сфере. Принципы работы любых соцсетей, которые позиционируют себя как организации, дающие свободу информации гражданам во всем мире, должны быть едины», – сказал Левин.

Напомним, глава Чечни Рамзан Напомним, Кадыров заявил о регистрации в новой сети после того, как его страницы в Instagram и Facebook оказались закрыты.

Сообщалось также, что чеченская социальная сеть Mylistory обогналаPeriscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в App Store.