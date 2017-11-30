Рогозин: Собака на жидкостном дыхании выдержала глубину более километра

На жидкостном дыхании одна из подопытных собак Фонда перспективных исследований выдержала глубину более километра, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Одна наша псина выдержала глубину 1 тыс. 4 метра. Дышала, вернулась, жива, здорова. Бегает наш этот испытатель», - передает его слова ТАСС.

При этом он заверил, что отношение ученых к собакам «глубоко уважительное», так как это, по сути, сотрудники Фонда.

По словам Рогозина, обществу тяжело воспринимать испытания, однако призвал подумать о том, какое число жизней могут спасти исследования – речь идет не только о подводниках, но и о недоношенных младенцах, которых нужно «возвращать в среду подобную той, которая находится в чреве матери».

«Это люди, которые получили тяжелейшие ожоги <...> Если мы сможем спасти десятки, а может и сотни тысяч человеческих жизней, то все эти опыты оправданы», - сказал он.

По его словам, сделано «огромное дело», ученые, отметил Рогозин, заслуживают «огромного поощрения». Он подчеркнул, что будет настаивать на продолжении исследований.

Вице-премьер рассказал, что исследования в этой области начались с мышей, крыс и хомячков, а на собаках, как на более сложных организмах, опыты начали ставить после абсолютной выживаемости других животных.

Рогозин отметил, что такие исследования проводились в СССР, однако не давали стабильной статистики по выживанию животных и после 1991 года были прерваны. По его словам, вновь интерес пробудился после трагедии с подлодкой «Курск».

«Все порядочные люди были обеспокоены и искали возможность спасения экипажей подлодок в ситуации, когда лодка находится на большой глубине», - пояснил он.

21 декабря Рогозин сообщил, что возьмет к себе домой таксу по кличке Николас, которая участвовала в испытаниях Фонда перспективных исследований.

Рогозин представил ряд новейших разработок российского Фонда перспективных исследований 19 декаря. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про технологию «жидкостное дыхание», в испытаниях которой и приняла участие такса по кличке Николас.