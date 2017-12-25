В уфимской школе учительница родила ребенка на уроке и спрятала его в сумку

Учительница из Уфы родила ребенка прямо в школе и спрятала младенца в сумку, новорожденный не выжил, сообщают источники.

«Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытию в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке», – цитирует РИА «Новости» источника в правоохранительных органах.

Сообщается, что у женщины уже есть трое детей. Также известно, что она не состояла на учете у гинеколога.

Источник отметил, что следователи выясняют подробности инцидента. Учительница говорит, что ребенок родился мертвым.

СУ СКР по Башкортостану подтвердил, что проводится проверка по факту случившегося.