После массовой драки мигрантов в Москве возбудили дело

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после массовой драки мигрантов из Средней Азии у станции метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов.

В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.