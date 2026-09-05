Tекст: Катерина Туманова

«По только что сделанному заявлению Зеленского, он придерживается версии, что прилет дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», а не разборка условно подчиненных ему силовых ведомств. Зеленский из двух зол предпочел выбрать меньшее!» – написал посол в Telegram-канале.

Говоря о разборках украинских силовиков, Мирошник имел в виду перестрелку спецназовцев украинских силовых ведомств, которую они устроили 2 сентября в Киеве из-за контроля над мошенническими кол-центрами. Сотрудникам СБУ и ГУР предъявили обвинения после перестрелки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве. Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ. Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве.



