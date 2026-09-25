Россиянин Чеэрав Ашалаев стал чемпионом Европы по боксу в Софии

Tекст: Валерия Городецкая

Отечественный спортсмен одержал победу в финальном поединке весовой категории до 80 кг, одолев серба Растко Симича, передает РИА «Новости».

Другой представитель российской сборной, Исмаил Муцольгов, стал обладателем серебряной медали. В решающем бою в категории до 75 кг он потерпел поражение от азербайджанского боксера Саиджамшида Джафарова.

Соревнования проходят в Болгарии под эгидой организации World Boxing и завершаются в пятницу, 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире с государственным флагом и гимном.

Напомним, отечественная спортсменка Азалия Аминева одержала победу в финале чемпионата Европы по боксу в весовой категории до 65 кг.

Россиянин Вячеслав Рогозин завоевал золотую медаль на этих соревнованиях в Софии.

В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.