Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
Россиянин Рогозин завоевал золото чемпионата Европы по боксу
Отечественный спортсмен Вячеслав Рогозин одержал победу в финале европейского первенства по боксу в весовой категории до 55 кг.
В решающем поединке россиянин одолел англичанина Абдула Бертона, передает РИА «Новости». Соревнования под эгидой World Boxing проходят в Софии и завершаются 25 сентября.
Победителю турнира исполнилось 20 лет. На счету молодого атлета также есть серебряная медаль чемпионата мира 2025 года.
Ранее отечественная спортсменка Азалия Аминева победила в финале чемпионата Европы по боксу.
Российский атлет Дмитрий Карманов завоевал золотую медаль на этих соревнованиях в Софии.
В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики.