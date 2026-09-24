ВС России установили контроль над харьковскими Красным Яром и Потихоново

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля, говорится в канале Max Минобороны.

Продолжаются бои за Бузово в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника около Варваровки и Грачевки. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из Черного в Харьковской области.

Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны возле Петропавловки, Лозовой и Приколотным.

Потери блокированных формирований ВСУ в Харьковской области за сутки превысили 35 военнослужащих, отчитались в Минобороны.

В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Подсредним, Мартыновкой, Бережным, Революционным и Дорошенково.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны поблизости от Перше Травни, Ястребиного, Уланово, Угроедов, Дорошовки, Бояро-Лежачей, Радьковки и города Сумы.

Всего же в зоне ответственности группировки за минувшие сутки противник потерял до 210 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Рубцов, Маяков, Волчьего Яра, Лозового Донецкой Народной Республики (ДНР), Моначиновки, Андреевки, Грушевки и Изюма Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две бронемашины, а также польская 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab и 155 мм самоходная артустановка «Богдана».

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Беленького, Новоселовки, Краматорска, Семеновки, Славянска и Дружковки ДНР.

Противник при этом потерял до 225 военнослужащих, бронемашину «Казак» и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригадам морской пехоты м нацгвардии около Белозерского, Андреевки, Веровки, Марьевки, Новоандреевки, Старорайского, Петровского, Новофедоровки ДНР, Межевой и Ивановки Днепропетровской области.

В населенном Доброполье подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. Были отражены три попытки прорыва подразделений 4-й, 15-й бригад нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении Святогоровки ДНР.

За последние сутки уничтожены более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий.

Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, десять бронемашин и три станции радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России пресекли все попытки ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области.

Днем ранее ВС России пресекли три попытки заброски групп усиления ВСУ из Великого Бурлука.

В понедельник российские войска освободили харьковские Польную и Новоалександровку.

А в минувшие выходные группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области.