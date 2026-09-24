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Снаряды «Краснополь» лишили ВСУ возможности прикрываться домами мирных жителей
Минобороны сообщило об эффективности снарядов «Краснополь»
Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» на краснолиманском направлении используют против ВСУ высокоточные программируемые снаряды «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику и делают бессмысленной тактику украинской армии по прикрытию домами жителей, сообщили в Минобороны России.
Российские артиллеристы на краснолиманском направлении активно применяют высокоточные программируемые снаряды против украинских военных, передает ТАСС. Ежедневно расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 25-й общевойсковой армии поражают скопления живой силы, командные пункты, склады боеприпасов и мобильные артиллерийские системы противника, в том числе западного производства.
«Расчеты «Мста-С» производят выстрелы в т. ч. высокоточными программируемыми снарядами «Краснополь», которые не оставляют шансов противнику», – рассказали в Минобороны. В ведомстве пояснили, что такие боеприпасы позволяют бить без пристрелки, а цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника.
Точность попадания подобных снарядов называют ювелирной. В военном ведомстве подчеркнули, что излюбленная тактика украинских войск прикрываться домами мирных жителей теперь становится бессмысленной. Помимо высокоточного оружия, артиллеристы продолжают использовать обычные осколочно-фугасные боеприпасы для поражения бронетехники и артиллерии, контролируя результаты с помощью разведывательных дронов в реальном времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллеристы 25-й общевойсковой армии наносят точечные удары по позициям ВСУ в Красном Лимане без риска для мирных жителей. Операторы беспилотников этой же группировки ликвидировали украинские наземные роботизированные комплексы на краснолиманском направлении. Госкорпорация «Ростех» отчиталась о поражении тысяч вражеских целей управляемыми снарядами «Краснополь-М2» за время спецоперации.