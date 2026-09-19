Глава МИД Турции назвал Израиль угрозой для всего мира

Глава МИД Турции Фидан назвал Израиль глобальной угрозой

Tекст: Мария Иванова

Политика премьер-министра Биньямина Нетаньяху стала международной проблемой, передает РИА «Новости». По словам дипломата, поиск путей решения этой ситуации ведут даже традиционные союзники еврейского государства.

«Израиль стал угрозой для всего мира и проблемой для мира. Весь мир уже ищет решения проблемы Нетаньяху, и это относится в том числе к классическим друзьям Израиля», – заявил Хакан Фидан в интервью турецкому каналу NTV.

Министр отметил, что израильские власти рискуют оказаться в полной изоляции в ближневосточном регионе. В Анкаре полагают, что после действий в Палестине и Ливии следующим плацдармом для активности Израиля может стать Сирия.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Турции игнорировать дешевые провокации, опираясь исключительно на собственные национальные интересы. При формировании политического курса страна учитывает позицию своих региональных союзников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента Турции назвала резкие высказывания Биньямина Нетаньяху следствием его международной изоляции.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал действия израильских властей угрозой мировому порядку.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан предложил рассмотреть вопрос об отстранении еврейского государства от работы Генассамблеи ООН.